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مقتل 7 حوثيين في غارة جوية للتحالف غرب تعز

30 - يناير - 2022
قوات التحالف- أرشيفية

قوات التحالف- أرشيفية

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أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، مقتل مسلحين من ميليشا الحوثي، إثر استهداف جوي نفذه التحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “التحالف دمر بغارة جوية عربة مدرعة وقتل 7 من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة مَقبنة غرب تعز”.

وذكر أن “طيران التحالف استهدف تجمعاً لمليشيا الحوثي في محيط منطقة شرف العنين غرب تعز، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا”، على حد تعبيره.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني، مقتل 9 من مسلحي جماعة الحوثي وتدمير سلاح مدفعية، إثر استهداف طيران التحالف موقعاً للجماعة في جبل حَبشي غرب محافظة تعز.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ ميليشيا الحوثي هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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