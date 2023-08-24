مقتل عناصر من حزب العمال الكردستاني بهجوم لمسيرات تركية

قال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن هجومين بطائرتين مسيرتين تركيتين، اليوم الخميس، تسببا في مقتل سبعة أعضاء بحزب العمال الكردستاني، بينهم عاملان بالقطاع الطبي، في محافظة أربيل شمال العراق خلال زيارة وزير الخارجية التركي للمنطقة.

وقال الجهاز في بيان في وقت سابق من اليوم الخميس إن ثلاثة أعضاء بحزب العمال الكردستاني لقوا حتفهم في منطقة سيدكان حينما هاجمت طائرة مسيرة تركية مركبتهم.

وذكر الجهاز في بيان آخر في وقت متأخر من اليوم الخميس أن هجوما آخر بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل أربعة أفراد بالحزب، بما في ذلك عاملان في المجال الطبي، في منطقة سيدكان أيضا بعد بضع ساعات من الهجوم الأول.

ووقع الهجومان خلال وجود وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأربيل للاجتماع مع مسؤولين أكراد بارزين، من بينهم الرئيس نيجيرفان برزاني ورئيس الوزراء مسعود برزاني.

وحث فيدان العراق أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي على تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وتنفذ تركيا بانتظام ضربات جوية في شمال العراق ولها عشرات المراكز العسكرية على الأراضي العراقية، لكنها كثفت هجماتها بالطائرات المسيرة في الأيام الماضية، إذ تشن هجمات بالقرب من مناطق حضرية وتستهدف طرقا رئيسية.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني الذي يمتلك قواعد في أنحاء شمال العراق على أنه منظمة إرهابية. ونفذ الحزب تمردا في جنوب شرق تركيا في 1984 أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.