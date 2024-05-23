مقتل 7 في جنوب الهند في هطول أمطار بغزارة غير معتادة تسببت في فيضانات

قالت السلطات في الهند إن ما لا يقل عن سبعة لاقوا حتفهم في ولاية كيرالا بجنوب الهند بعد هطول أمطار غزيرة أكثر من المعتاد قبل موعد الأمطار الموسمية رغم أن معظم جنوب آسيا يتعرض لموجة حارة.

وذكر مسؤولون أن الأمطار التي هطلت قبل موعدها الموسمي في ولاية كيرالا جاءت أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة 18 بالمئة هذا العام، مما تسبب في فيضانات وتعطيل رحلات جوية.

وقالت هيئة إدارة الكوارث بالولاية إن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما توفي جراء صاعقة برق في منطقة كاساراجود أمس الأربعاء فيما توفي شقيقان يبلغان من العمر 18 و21 عاما بعد سقوطهما في مقلع للحجارة ملأته المياه في بالاكاد يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول في هيئة إدارة الكوارث إن أربعة لاقوا حتفهم أيضا في منطقتي إدوكي وباتانامثيتا بعد سقوطهم في المياه.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية المحلية اليوم الخميس تحذيرا من الدرجة الحمراء من هطول أمطار شديدة الغزارة في ثلاث مناطق.

وعلى النقيض من ولاية كيرالا، واجهت معظم مناطق الهند وباكستان موجات حارة، مما دفع العاصمة الهندية نيودلهي إلى إغلاق المدارس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) “ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء جنوب آسيا يمكن أن يعرض صحة ملايين الأطفال للخطر إذا لم تتم حمايتهم أو تزويدهم بالسوائل الكافية”.

وقال علماء من حول العالم في وقت سابق من هذا الشهر إن درجات الحرارة بالغة الارتفاع في آسيا زادت احتمالاتها بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.