مقتل 7 مصلّين بانهيار مسجد في نيجيريا

لقي 7 أشخاص مصرعهم بانهيار جزء من مسجد بينما كان المئات بداخله يؤدون صلاة الجمعة، حسبما ذكرت السلطات في ولاية كادونا شمال غربي نيجيريا.

ويقع مسجد زاريا المركزي في زاريا، وهي واحدة من أكبر مدن شمال نيجيريا.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الحكومية: “تضرر 23 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى من قبل رجال إطفاء”. وحسب مسؤولين، فإن المسجد شيد في ثلاثينيات القرن التاسع عشر.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تسجيلها على ما يبدو في مكان الحادث، فتحة واسعة حيث سقط جزء من السقف.

ودفن الضحايا بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم في المسجد.

وأمر حاكم كادونا أوبا ساني بإجراء تحقيق فوري في الكارثة، ووعد بمساعدة المتضررين من “الحادث المفجع”.

ويأتي انهيار المسجد بعد أكثر من عشر حالات مشابهة وقعت في نيجيريا خلال العام الماضي. وغالبا ما تلوم السلطات مثل هذه الكوارث على فشل المسؤولين في إنفاذ لوائح سلامة المباني وعلى سوء الصيانة.

At least 4 worshippers were killed while seven others sustained injuries when the Zaria Central Mosque in Kaduna state collapsed on Friday. Confirming the incident, the Emir of Zazzau, Mal Ahmed Bamalli, said the victims were observing the Asr prayer when the incident occurred. pic.twitter.com/HGKvfJ3T3D

— Muslim News Nigeria (@muslimnews_NG) August 11, 2023