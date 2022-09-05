الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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مقتل 8 أشخاص أثناء تسلّقهم جبلًا بركانيًا في شرق روسيا

منذ ساعة واحدة
كليوتشفسكايا سوبكا

كليوتشفسكايا سوبكا

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أفادت وكالة أنباء انترفاكس، نقلًا عن مسؤول محلي، بأن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم أثناء تسلّقهم جبل كليوتشفسكايا سوبكا البركاني في أقصى شرق روسيا.

وكانت السلطات المحلية قد قالت في وقت سابق إن ستةً لقوا حتفهم، ومن المعتقد أن ستة آخرين تقطعت بهم السبل من فريق مؤلف من 12 شخصًا، ومن بينهم اثنان من المرشدين.

ونقلت انترفاكس عن “رومان فاسيليفسكي”، نائب رئيس وزراء إقليم كامتشاتكا قوله إن “اثنين آخرين لقيا حتفهما”، مضيفةً أنّ معلوماته جاءت من مرشد كان يتواصل من الجبل عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية.

في السياق، أشارت السلطات الى أن المجموعة المؤلفة من 12 شخصًا انطلقت لتسلّق الجبل البالغ ارتفاعه 4754 مترا يوم الثلاثاء، لكنّها واجهت مشاكل يوم السبت عندما سقط بعض أفراد المجموعة من على ارتفاع 4200 متر تقريبا.

وحاول رجال الإنقاذ الوصول إليهم يوم الأحد، لكنّهم اضطروا للعودة بعدما منعت الرياح الشديدة طائرتهم الهليكوبتر من الهبوط.

إلى ذلك، قالت “تاتيانا يوخمانوفا”، ممثلة هيئة الدفاع المدني المحلية، إنّ رجال الإنقاذ سيحاولون الوصول إلى المجموعة مرة أخرى يوم الاثنين إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك.

ويُعد جبل كليوتشفسكايا سوبكا الأطول من بين أكثر من 160 جبلًا بركانيًا التي ترتفع بقممها الثلجية فوق شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

ويمثّل هذا الجبل أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المدرج لجماله الطبيعي الفريد.

    المصدر :
  • رويترز

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