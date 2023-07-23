الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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مقتل 8 أشخاص بعد تعرضهم للاختناق بمنجم في شرق السودان

منذ 27 ثانية
منجم في شرق السودان

منجم في شرق السودان

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أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان اليوم الأحد إن ثمانية من عمال المناجم لقوا حتفهم نتيجة التعرض للاختناق بمنجم في منطقة العلاقي بولاية البحر الأحمر في شرق السودان.

وأضافت الشركة التابعة لوزارة المعادن والمسؤولة عن نشاط التعدين في البلاد أن العمال توفوا “نتيجة تعرضهم لاختناق وفقدان أكسجين بعد عملية حرق بئر”.

وذكر بيان الشركة أن السلطات أجلت جثث العمال الثمانية من المنجم ونقلتها إلى مستشفى.

وكانت الشركة قالت يوم 31 مارس آذار إن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في الولاية الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

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