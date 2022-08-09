مقتل 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

قالت السلطات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انقطاع الكهرباء وغمرت الطرق ومحطات مترو الأنفاق.

وهطلت على الجزء الجنوبي من سول أمطار تجاوز منسوبها 100 ملليمتر في الساعة في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، مع سقوط 141.5 ملليمتر من الأمطار على أجزاء أخرى من المدينة، وهي كميات لم تشهدها منذ عقود، وفقا لوسائل إعلام محلية نقلا عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وبلغت كميات الأمطار المتراكمة التي تساقطت على سول 451 ملليمترا حتى الساعة الثانية من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مع توقع مزيد من الأمطار.

وزار الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول اليوم الثلاثاء شقة لقي ثلاثة من أفراد أسرة تقطنها حتفهم في الليلة السابقة بعد أن ملأت مياه الفيضانات السريعة مسكنهم.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس أن يون أبلغ سكان المنطقة بأنه سيحاول ضمان عودة حياتهم إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في سول واثنان آخران في مقاطعة جيونجي المجاورة حتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، حسبما ذكر المكتب المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة.

وأوضح المكتب أن أربعة، بينهم ثلاثة من أفراد أسرة واحدة، لقوا حتفهم بعد غرقهم في مبان غمرتها الفيضانات، ويعتقد أن أحدهم تعرض للصعق بالكهرباء، وعُثر على شخص آخر تحت حطام محطة للحافلات، وتوفي الآخران في انهيار أرضي.

وأصيب تسعة أشخاص على الأقل في تلك المناطق بينما اعتبر ستة في عداد المفقودين.

ورفع المكتب حالة التأهب إلى أعلى مستوى وطالب المؤسسات العامة والخاصة بتعديل ساعات عملها.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في أنحاء العاصمة والمنطقة المحيطة بها وكذلك أجزاء من جانجوون ومقاطعة تشونجتشيونج.

وتتوقع الإدارة أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة على وسط البلاد حتى يوم الأربعاء على الأقل.