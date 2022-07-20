الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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مقتل 8 أشخاص في هجوم تركي على شمال العراق

منذ 7 دقائق
علم العراق

علم العراق

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قالت وسائل إعلام رسمية في العراق اليوم الأربعاء إن ثمانية مدنيين قتلوا وأصيب 23 آخرون في هجوم تركي على محافظة دهوك بشمال البلاد.

وذكر التلفزيون الرسمي أن “قصفا مدفعيا عنيفا” أصاب منتجعا في مدينة زاخو الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن جميع القتلى من السياح.

وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم عملياتها الهجومية في إطار حملة طويلة الأمد في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتصنف أنقرة الجماعتين ضمن المنظمات الإرهابية.

وبدأ حزب العمال الكردستاني في حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984. وقُتل أكثر من 40 ألفا في الصراع الذي كان يتركز في الماضي بشكل أساسي في جنوب شرق تركيا حيث يسعى حزب العمال الكردستاني لاقامة دولة كردية.

    المصدر :
  • رويترز

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