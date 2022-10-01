مقتل 8 بسبب الفيضانات في غرب فنزويلا

قالت السلطات الفنزويلية إنها انتشلت ثماني جثث، الجمعة، بعد تعرض البلاد على مدى أيام لأمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وإلى فيضانات تسببت في فقد ما لا يقل عن ثلاثة آخرين.

وقال مسؤولو هيئة الحماية المدنية بولاية تاتشيرا الغربية على إنستجرام إن أربعة من الضحايا قاصرون.

وتضررت مناطق مختلفة في غرب فنزويلا ووسطها من الأمطار الغزيرة على مدى أسبوع على الأقل.

وأظهر مقطع مصور الطرق وقد تحولت إلى أنهار في مدينة باركيسيميتو الشمالية الغربية.

منذ بداية العام، سجلت فنزويلا نسب هطول أمطار فوق المتوسط التاريخي، وأرجع علماء ذلك إلى ظاهرة النينيا الجوية.

ويتسبب المعادل البارد لظاهرة النينيو في تبريد جزء من المياه السطحية للمحيط الهادئ، مما يؤثر على دورة هطول الأمطار والمناخ في مناطق معينة من العالم.

وفقًا للأمم المتحدة، فإن ظاهرة النينيا، المسئولة بشكل خاص عن تفاقم الجفاف في القرن الأفريقي، يجب أن تستمر لمدة غير مسبوقة لهذا القرن وأن تستمر حتى نهاية العام على الأقل.

ستكون هذه الحلقة الأولى من النينيا في القرن الحادي والعشرين والتي تمتد على مدى ثلاثة فصول شتاء متتالية في نصف الكرة الشمالي (أو ثلاثة فصول صيف متتالية في نصف الكرة الجنوبي) ، وفقًا لنشرة “إنفو نينيو/ نينيا التي نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.