مقتل 8 عناصر من هيئة تحرير الشام في غارات روسية على إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ثمانية مقاتلين على الأقل في ضربات جوية روسية، فجر الاثنين، استهدفت نقطة عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب في شمال غرب سوريا.

وقال المرصد “استهدفت طائرات حربية روسية مقرا عسكريا تابعا لهيئة تحرير الشام على أطراف مدينة إدلب الغربية (..) وقتل ثمانية عناصر منهم”.

#المرصد_السوري

في 6 ضربات جوية روسية.. مقـ ـتل 8 عناصر من "هيـ ـئة تحـ ـريـ ـر الشـ ـام" في استهدف مقر عسكري على أطراف #إدلبhttps://t.co/qJLsuHoNnd — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) August 21, 2023

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة، على مساحات شاسعة من محافظة إدلب ومناطق متاخمة في محافظات اللاذقية وحماة وحلب.

وقال مراسل وكالة فرانس برس في المنطقة إن القصف استهدف منطقة على أطراف مدينة إدلب فيها مسابح ومنتزه صيفي.

وأضاف “طوقت هيئة تحرير الشام المنطقة بعد الغارات”.

ويسري بعدة مناطق في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس 2020 وقف لإطلاق النار، أعلنته موسكو حليفة النظام السوري، وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته قوات النظام حينها.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفا متبادلا تشنه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حد كبير.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وإصابة واعتقال مئات الآلاف، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد وخارجها.