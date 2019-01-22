مقتل 8 من ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعز اليمنية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قتل ثمانية من عناصر ميليشيات #الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني جنوب شرقي محافظة تعز.

وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قتلى الميليشيات الانقلابية سقطوا أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في تباب (مزعل، والصالحين، والمغربة) بجبهة الشقب شرق مديرية صبر الموادم، مضيفًا أن قوات الجيش اليمني رصدت محاولة الميليشيات الإرهابية، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن قتلت 8 من عناصرها وأصابت آخرين.

المزيد من الأخبار

اليابان تشدد قبضتها على غصن.. رفض جديد لإطلاقه بكفالة

مترجمة العبرية لفيلق القدس في طائرة إيران المنكوبة!

وتُعد جبهة الشقب البوابة الرئيسية لمديرية صبر #الموادم التي تطل على مدينة #تعز بأكملها.

 

المصدر: العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعترف: المنتصر الوحيد من سقوط صدام حسين هذه الدولة

أخبار العالم

“اختفاء مبهم” لناشط إيراني تحدى وزير الاستخبارات

أخبار العالم

“الجيش الأميركي” يعترف: إيران هي المنتصر بعد غزو العراق

أخبار العالم

عبدالمهدي يزور البصرة سراً.. والحكومة المحلية تعترض

أخبار العالم

تونس.. سجن عضو في نداء تونس انتقد رئيس الحكومة

أخبار العالم

أردوغان لترمب: مستعدون لتولي الأمن في منبج السورية فورا