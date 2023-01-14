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مقتل 9 أشخاص بسبب الأعاصير في جنوب شرق أمريكا

منذ 5 دقائق
آثار العاصفة في ألاباما الأمريكية

آثار العاصفة في ألاباما الأمريكية

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قال مسؤولون محليون إن تسعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في أعاصير دمرت المنازل وقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف في جنوب شرق الولايات المتحدة، وإن من المتوقع أن تزيد حصيلة الوفيات في وسط ولاية ألاباما الأمريكية الأشد تضررا.

وامتدت العواصف من ولاية مسيسيبي إلى جورجيا أمس الخميس. وقالت جيسيكا لوز خبيرة الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن خمسة أعاصير على الأقل وصلت إلى وسط ألاباما.

وأضافت أن أحد هذه الأعاصير يُحتمل امتداده لمسافة 241 كيلومترا من سيلما في جنوب غرب ولاية ألاباما إلى الخط الحدود بين ولايتي ألاباما وجورجيا.

وقال باستر باربر الطبيب الشرعي لمقاطعة أوتوجا إن عدد الوفيات والإصابات سيرتفع.

وأضاف في مقابلة هاتفية “نعثر على مزيد من الجثث في أثناء تحدثنا… لدينا فرق بحث تعمل في المنطقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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