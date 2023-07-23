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مقتل 9 أشخاص جراء تحطم طائرة في مطار بورتسودان

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يوليو - 2023 11:59 مساءً
مطار بورتسودان

مطار بورتسودان

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قال الجيش السوداني، الأحد، إن تسعة أشخاص بينهم أربعة عسكريين لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة نقل مدنية في مطار بورتسودان بسبب عطل فني.

وأضاف الجيش في بيان أن طفلة نجت من الحادث.

وأفاد بأن الطائرة، وهي من طراز أنتونوف، تعطلت أثناء إقلاعها قبل تحطمها.

وتتركز المعارك التي اندلعت في منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد.

وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، فضلا عن تهجير أكثر من 3 ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

ويعد السودان أحد أفقر بلدان العالم، إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي وصلت فيه حالة التحذير من المجاعة إلى أقصاها، وبينما بات أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.

    المصدر :
  • رويترز

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