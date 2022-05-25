مقتل 9 أشخاص في انفجار شمال أفغانستان

أفاد متحدث باسم حاكم إقليمي بأنّ ثلاثة انفجارات دمّرت سيارات ركاب في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، فيما أكدت السلطات وقوع انفجار آخر في العاصمة الأفغانية.

وقال “محمد آصف وزيري” المتحدث باسم قائد إقليم بلخ لرويترز إن الانفجارات في الإقليم الشمالي أسفرت أيضا عن إصابة 15 شخصًا.

كما أفاد متحدث باسم قائد العاصمة كابول بأن انفجارًا آخر وقع في مسجد في المدينة، مضيفا أن شخصين على الأقل أصيبا.

أمّا مستشفى الطوارئ في كابول فأعلن في تغريدة على تويتر أنهم استقبلوا خمس جثث نتيجة الانفجار وأكثر من عشرة جرحى.

ولم تعلق طالبان رسميا على الأحداث، ولم تتبنَّ أية جهة مسؤولية التفجيرات حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

ومنذ انسحاب القوات الأميركية وسيطرة حركة طالبان على السلطة، منتصف آب 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات على مساجد وأماكن حيوية أخرى.

وتسلّط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.