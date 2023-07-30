مقتل 9 بسبب عواصف عاتية ضربت وسط روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد إن تسعة سقطوا قتلى في وسط البلاد بعد أن تسببت رياح عاتية في اقتلاع الأشجار وأدت الأمطار الغزيرة إلى قطع الكهرباء عن مئات التجمعات السكنية.

وأضافت الوزارة أن سبعة من القتلى التسعة لقوا حتفهم في موقع للتخييم قرب بحيرة يالتشيك في منطقة ماري-إل.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة على تطبيق تيليجرام سيارات وخياما تضررت بشدة وسحقتها الأشجار التي اقتلعتها الرياح.

وقال مسؤولون إن العواصف قطعت الكهرباء عن 520 تجمعا سكنيا وألحقت أضرارا بأسطح 41 بناية سكنية وسبع بنايات تقدم خدمات اجتماعية في ثماني مناطق مختلفة من روسيا.