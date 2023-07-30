الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 9 بسبب عواصف عاتية ضربت وسط روسيا

منذ 4 دقائق
عواصف روسيا

عواصف روسيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد إن تسعة سقطوا قتلى في وسط البلاد بعد أن تسببت رياح عاتية في اقتلاع الأشجار وأدت الأمطار الغزيرة إلى قطع الكهرباء عن مئات التجمعات السكنية.

وأضافت الوزارة أن سبعة من القتلى التسعة لقوا حتفهم في موقع للتخييم قرب بحيرة يالتشيك في منطقة ماري-إل.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة على تطبيق تيليجرام سيارات وخياما تضررت بشدة وسحقتها الأشجار التي اقتلعتها الرياح.

وقال مسؤولون إن العواصف قطعت الكهرباء عن 520 تجمعا سكنيا وألحقت أضرارا بأسطح 41 بناية سكنية وسبع بنايات تقدم خدمات اجتماعية في ثماني مناطق مختلفة من روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فياضانات الصين
فيضانات كبيرة شمال الصين.. والجنوب يستعد لعاصفة أخرى
قوات الأمن في بلجيكا
جريمة مروعة في بلجيكا.. قتل والدته وأخفى أجزاء منها بثلاجة
أوكرانيا
وزير الطاقة الأوكراني: واثقون من الإبقاء على الكهرباء هذا الشتاء

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
من رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986
سلسلة طويلة من الأسرار.. ذوبان جليد الألب يفكّ لغزًا عمره قرابة 4 عقود
أحمد ماضي
أحمد ماضي: فضل شاكر مظلوم.. وهذه هي الفنانة الأولى في العالم العربي!