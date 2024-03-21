مقتل 9 بعد انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية (الخميس 21-3-2024) إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما انقلبت سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان.

وأضافت أن مواطنين اثنين من كوريا الجنوبية كانا من بين القتلى، مشيرة إلى أن خفر السواحل الياباني أنقذ أحد أفراد الطاقم وهو إندونيسي الجنسية وأن عضوا آخر من الطاقم المكون من 11 فردا مفقود.

ولم تذكر الوزارة اسم السفينة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه) نقلا عن خفر السواحل، أمس الأربعاء، أن ناقلة كيماويات ترفع علم كوريا الجنوبية انقلبت قبالة ساحل مقاطعة ياماجوتشي في غرب اليابان، وقالت إنه تأكد مقتل سبعة أشخاص من بين أفراد الطاقم.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الناقلة كيويونج صن كانت راسية بسبب سوء الأحوال الجوية وطلبت المساعدة بعد الساعة السابعة صباحا أمس الأربعاء (2200 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء) قائلة إنها كانت تميل.

وأضافت الهيئة أن الناقلة كانت تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك، لكن لم يتم رصد أي تسرب.