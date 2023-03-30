مقتل 9 جنود أمريكيين في تحطم طائرتَي هليكوبتر بكنتاكي

طائرة هليكوبتر من طراز UH-60 بلاك هوك تحلق في مدرسة الهجوم الجوي للجيش الأمريكي في فورت كامبل بولاية كنتاكي (رويترز)

قالت صحيفة واشنطن بوست (الخميس 30-3-2023) إن تسعة جنود لقوا حتفهم في تحطم طائرتين هليكوبتر بلاك هوك خلال مهمة تدريب روتينية في سماء ولاية كنتاكي في ساعة متأخرة أمس الأربعاء.

وكان مكتب الشؤون العامة في قاعدة فورت كامبل التابعة للجيش الأمريكي قد ذكر في وقت سابق بدون توضيح عدد القتلى إن الطاقمين كانا يحلقان بطائرتين هليكوبتر من طراز إتش.إتش-60 بلاك هوك تشغلهما الفرقة 101 المحمولة جوا، وتحطمتا عند حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0200 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس) في مقاطعة تريج في كنتاكي.

وكتب حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بيشير في تغريدة على تويتر “تلقينا بعض الأخبار الصادمة من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية لحادث هليكوبتر وتوقعات بسقوط قتلى”. وأضاف أن السلطات المحلية وخدمات الطوارئ تتعامل مع الحادث.

ووفقا للجيش، فإن إتش.إتش-60 هو طراز من طائرات هليكوبتر بلاك هوك مصمم لتقديم الدعم لمختلف العمليات العسكرية، بما في ذلك الهجمات الجوية وعمليات الإجلاء الطبي.