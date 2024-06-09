مقتل 9 زوار هندوس بعد هجوم مسلّح في جامو بالهند

قالت الشرطة “إن ما لا يقل عن تسعة زوار هندوس قتلوا وأصيب 33 آخرون عندما هوت حافلة كانت تقلهم في واد عميق بعد هجوم يُشتبه بأن مسلحين في إقليم جامو وكشمير الهندي شنّوه اليوم الأحد”.

ويشهد الإقليم الواقع في منطقة الهيمالايا، والذي تطالب باكستان بالسيادة عليه أيضا، أعمال عنف مسلحة منذ بدء التمرد المناهض للهند في 1989. وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، غير أن أعمال العنف تراجعت في السنوات القليلة الماضية.

وقال موهيتا شارما قائد شرطة منطقة رياسي: “المسلحون نصبوا كمينا للحافلة وأطلقوا النار عليها عشوائيا. وسقطت الحافلة في واد، مما أدى إلى مقتل تسعة زوار وإصابة 33 آخرين”.

ووقع آخر هجوم كبير على منطقة يقصدها الزوار الهندوس في 2017 عندما استٌهدفت حافلة، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.

ويأتي هجوم اليوم غداة إعلان قائد الشرطة آر.آر. سوين أن “عدد المسلحين المحليين في الإقليم يتراجع لكن ما بين 70 و80 مسلحا أجنبيا ما زالوا نشطين”.

وقالت الشرطة في بيان: “إن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات القريبة، فيما بدأت عملية البحث عن المهاجمين”.

وكان مسؤول حكومي قال في وقت سابق: “إن هناك مخاوف من مقتل عشرة زوار على الأقل”.