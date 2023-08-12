مقتل 9 عناصر من شرطة أرض الصومال

أعلنت شرطة “أرض الصومال” (المعلنة كجمهورية من طرف واحد)، مقتل 9 أفراد من عناصرها، وإصابة 17 آخرين، في كمين مسلح نظمته مجموعات مسلحة موالية للمعارضة بالبلاد، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأوضحت الشرطة، أن الكمين وقع يوم أمس الجمعة، في مناطق جبلية تبعد نحو 95 كلم من مدينة هرجيسا عاصمة “أرض الصومال المعروفة باسم صومالي لاند”، وقد تخلل الكمين اشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين أسفرت عن مصرع 9 من عناصر الشرطة، وإصابة 17 آخرين.

وانتهى وجود الصومال كدولة موحدة مع سقوط نظام زياد بري الدكتاتوري عام 1991، وتمتد سيادة الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليا على العاصمة مقديشو ومناطق أخرى عدة، فيما تمثل سائر أراضي البلاد كيانات غير معترف بها دوليا أو مناطق ذاتية الحكم، بينها “جمهورية أرض الصومال” في الشمال و”أرض البنط” في الشرق.

بيد أن البلاد تشهد خلال الأشهر الأخيرة سلسلة توترات سياسية وصولا إلى اندلاع اشتباكات دامية بين القوات الحكومية وميليشيات موالية للصومال.