مقتل 9 في انهيارات أرضية بنيبال بينهم 3 أطفال

قال مسؤول اليوم السبت: “إن تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم بعد أن تسببت أمطار موسمية غزيرة بغرب نيبال في انهيارات أرضية”.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية المعنية بجهود الإنقاذ في حالات الكوارث ديزان بهاتاراي: “إن خمسة أفراد من أسرة واحدة كانوا نائمين عندما انجرف منزلهم جراء انهيار أرضي في قرية ماليكا بمنطقة جولمي على بعد نحو 250 كيلومترا من غرب كاتماندو”.

وقال بهاتاراي لـ”رويترز”: “تم انتشال جثث الخمسة جميعا”، مضيفا أن الأسرة كان بها طفلين”.

وفي منطقة سيانججا المجاورة، لقيت امرأة وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات حتفهما في انهيار أرضي جرف منزلهما، بينما لقي شخصان حتفهما في انهيار أرضي آخر في منطقة باجلونج المتاخمة لجولمي.

لقي ما لا يقل عن 35 شخصا حتفهم في أنحاء نيبال في انهيارات أرضية وفيضانات وصواعق البرق منذ منتصف يونيو حزيران عندما بدأت الأمطار الموسمية السنوية. وتستمر الأمطار عادة حتى منتصف سبتمبر أيلول.

وتشيع الانهيارات الأرضية والسيول في نيبال التي تغلب عليها الطبيعة الجبلية خلال فترة الأمطار الموسمية وتقتل المئات كل عام.