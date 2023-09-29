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مقديشو.. انتحاري يقتل سبعة أشخاص في مقهى

منذ 10 دقائق
مقديشو عاصمة الصومال- أرشيفية

مقديشو عاصمة الصومال- أرشيفية

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أفاد شاهد ومصادر طبية أن انتحاريا فجر مواد ناسفة في مقهى بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وذكر الشاهد أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم قرب نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى البرلمان ومكتب الرئيس، مضيفا أن المقهى يرتاده جنود.

وقال أحمد علي، وهو شاهد من موقع الانفجار، لرويترز “أحصيت وساعدت في نقل سبعة قتلى وستة جرحى معظمهم جنود”.

وأكدت مصادر طبية من الموقع، طالبة عدم الكشف عن هوياتها، عدد القتلى وقالت إن عدد الجرحى ثمانية.

ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم. ولم ترد الشرطة ومسؤولون حكوميون حتى الآن على طلبات للحصول على تعليق.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في السابق مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في مقديشو ومناطق أخرى من الصومال.

وفي يونيو حزيران قتلت حركة الشباب التي تستهدف الإطاحة بالحكومة المركزية 54 جنديا أوغنديا في قاعدتهم جنوب غرب مقديشو.

    المصدر :
  • رويترز

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