مقطع مصور جديد لـ "الأمير النائم"

نشرت الأميرة السعودية ريما بنت طلال، مقطع فيديو جديدا للأمير الوليد بن خالد بن طلال في سرير غيبوبته المتواصلة منذ أكثر من 15 عاما.

ودعت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال بالشفاء والحفظ للأمير الوليد بن خالد بن طلال.

حبيبي الله يحفظك ويشفيك ويعافيك . pic.twitter.com/VwnCjAazJc — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) September 26, 2021

يشار إلى أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال يعرف بـ “الأمير النائم” بعد أن دخل في غيبوبة طويلة بالمستشفى قبل أكثر من 15 عاما إثر إصابته في حادث مروري.