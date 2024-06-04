مقومة بالإسترليني.. صندوق الثروة السيادي السعودي يبدأ بيع سندات

ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، بدأ في تلقي عروض لطرح سندات مقومة بالجنيه الإسترليني على شريحتين.

وأضافت أن السعر الاسترشادي لبيع السندات تم تحديده عند 135 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية لشريحة السندات لأجل خمس سنوات وعند 145 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية لشريحة السندات لأجل 15 عاما.

وذكرت الخدمة أن طرح السندات، المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من اليوم، سيكون بالحجم القياسي المعرف أنه لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

وقالت الخدمة إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، كلف بنوك باركليز وبي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان للاضطلاع بدور المنسقين العالميين المشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين ابتداء من أمس الاثنين.

ويعتزم صندوق الثروة السيادي بيع السندات غير المضمونة على شريحتين لأجلي خمس سنوات و15 سنة في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل الخاص بشركة جي.إيه.سي.آي فرست انفستمنت كومباني.

وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة المفضلة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمضي في خطة اقتصادية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط في المملكة، أكبر مصدري الخام في العالم.

وفي الشهر الماضي، جمعت المملكة خمسة مليارات دولار في عملية بيع صكوك على ثلاث شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.