مكارثي يدعو لوقف المساعدات لأوكرانيا

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الجمعة، إلى إسقاط الأموال المخصصة للمساعدات لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي.

وقال مكارثي: “أعتقد أنه إذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن نكون قادرين على المضي قدما، وأعتقد أنه إذا ركز مجلس الشيوخ على أوكرانيا بدلا من أمريكا، فقد يسبب ذلك مشاكل حقيقية”.

وأضاف أن “مجلس الشيوخ إذا استمر في تخصيص الأموال لأوكرانيا فإن ذلك لن ينجح”.

وتتصاعد الاحتمالات بشأن حدوث الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بدءا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تتوقف الوكالات الفيدرالية عن القيام بأعمالها غير الأساسية حتى يُقر الكونغرس تشريع تمويل جديد وتوقيعه من الرئيس ليصبح قانونا، لكن الخدمات الأساسية تستمر في العمل، وكذلك برامج الإنفاق الإلزامية.

وزادت حدة الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من احتمالات نفاد أموال الوكالات الفيدرالية.

ورفض الجمهوريون في مجلس النواب، الذي يسيطرون عليه، مستويات الإنفاق للسنة المالية 2024 المحددة في صفقة تفاوض عليها رئيس مجلس النواب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/ أيار الماضي.

وتبدأ السنة المالية للحكومة الأمريكية في الأول من أكتوبر من كل عام وتنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول.