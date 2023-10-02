ديمقراطيون يدرسون مصير مكارثي.. والجمهوريون يبحثون تغييرات في القواعد لإنقاذه

يتدافع حلفاء رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لدرء ثورة يمينية للإطاحة بالجمهوري من كاليفورنيا من منصبه ويتحولون إلى الدائرة الانتخابية التي تحمل الآن الأوراق فجأة: الديمقراطيون في مجلس النواب.

إحدى الأفكار التي يقترحها الجمهوريون المعتدلون لإقناع الديمقراطيين بإنقاذ مكارثي، وفقًا للعديد من المشرعين المطلعين على المناقشات، هي مراجعة حزمة القواعد التي تحكم كيفية عمل مجلس النواب بما في ذلك جعل من الصعب على أي عضو واحد فرض تصويت لإزالة المتحدث، وهي أداة تُعرف باسم “اقتراح الإخلاء”. وقالت المصادر إنهم يناقشون أيضًا إجراء تغييرات على لجنة قواعد مجلس النواب القوية، المسؤولة عن كيفية طرح مشاريع القوانين على الأرض.

إن الترويج للديمقراطيين لا يتعلق بحماية مكارثي بقدر ما يتعلق بوضع حد للخلل الذي سيطر على مجلس النواب والسماح لهم بالعودة إلى أعمال الحكم.

وقال بريان فيتزباتريك، النائب عن الحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا، والرئيس المشارك لتجمع حل المشكلات المكون من الحزبين، لشبكة سي إن إن: “إذا أصبح اقتراح الإخلاء حدثًا منتظمًا، فسنحتاج إلى إعادة النظر في حزمة القواعد بطريقة مشتركة بين الحزبين”.

لكن الجمهوريين المعتدلين قد يواجهون صعوبة في إقناع غالبية الديمقراطيين، الذين يتعمق انعدام ثقتهم في مكارثي والذين تم إيقافهم بسبب قراره في اللحظة الأخيرة بتمرير مشروع قانون تمويل مدته 45 يومًا يهاجم المساعدات الأوكرانية، وتجنب بصعوبة الإغلاق بعد رفضه لأسابيع للنظر في الحلول من الحزبين، وانتهى الأمر بجميع الديمقراطيين باستثناء واحد بدعم التشريع.

وقال النائب جيمي راسكين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، لشبكة سي إن إن: “سوف يظل الديمقراطيون متماسكين وسيكونون عرضًا للوحدة والعمل الجماعي مقارنة بالفوضى والانقسام في جانب الحزب الجمهوري. وفي الأساس، يتعين على الجمهوريين المؤيدين لترامب حل المشكلات التي يخلقها الجمهوريون المؤيدون له. لا يمكننا أن نكون جليسات أطفالهم”.

وأضاف ديمقراطي آخر: “بينما يواجه كيفن هذا التصويت، فإنه لا يزال يفعل أشياء تثير غضب الديمقراطيين”.

وحذر بعض الديمقراطيين زملائهم من أن الدخول في اتفاق لتغيير القواعد قد يكون له عواقب غير مقصودة.

حيث قال أحد الأعضاء: “هل نريد شراء الملكية في نتائج تصرفات الكونغرس في الأشهر القليلة المقبلة عندما تكون لدينا المسؤولية ولكن ليس السيطرة؟”

كما أعلن النائب عن الحزب الجمهوري مات غايتس من فلوريدا، الذي حذر منذ أسابيع من أنه سيتحرك لإقالة مكارثي إذا عمل رئيس مجلس النواب مع الديمقراطيين لتمويل الحكومة، في برنامج “State of the Union” على شبكة سي إن إن أنه سيحاول الإطاحة بمكارثي الجمهوري من منصب رئيس مجلس النواب هذا الأسبوع. ويمكنه أن يدعو إلى التصويت بنفسه، لكن تحقيق النجاح أمر صعب، لأنه يحتاج إلى أغلبية في مجلس النواب لدعم هذه الجهود. وهذا يعني أن الديمقراطيين ــ الذين ما زالوا يعانون من الضربات الجوية التي أصابت الجمهوريين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ــ عليهم اتخاذ قرار رئيسي آخر: إما السماح لمكارثي بأن يطرد من وظيفته أو عقد صفقة لإنقاذه.

وعندما سألته شبكة سي إن إن عما إذا كان سيحتاج إلى أصوات الديمقراطيين للبقاء في السلطة، لم يجب مكارثي بشكل مباشر ودافع بدلاً من ذلك عن طريقة تعامله مع مشروع القانون المؤقت. وقال: “يجب أن يكون هناك شخص بالغ في الغرفة”، قائلاً إن أي شخص يريد الإطاحة به يجب أن “يحضره”.

وتتجه كل الأنظار نحو زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، المرشح الديمقراطي الأعلى الجديد في مجلس النواب والذي من المتوقع أن يقود المهمة في اتخاذ القرار المترتب على ذلك. في الوقت الحالي، لا يوجد إجماع بين الديمقراطيين في مجلس النواب حول ما يجب فعله أو ما يمكن انتزاعه من مكارثي مقابل تصويتهم، حيث أخبرت القيادة الديمقراطية الأعضاء في رسالة “زميلي العزيز” أنهم سيناقشون القضية كتجمع جماعي هذا الأسبوع.

وتقول المصادر إن جيفريز كان يقدم المشورة للأعضاء بشكل خاص للحفاظ على جفاف مسحوقهم وتجنب عقد أي صفقات جانبية.

لكن غالبية الديمقراطيين – وخاصة في التجمع التقدمي في الكونغرس – يكرهون إنقاذ مكارثي، ولا يعتقدون أنهم يمكن أن يثقوا به حتى لو قدم لهم تنازلات كبيرة، وفقًا للعديد من المشرعين والمساعدين الديمقراطيين.

وقالت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب من ميشيغان، في بيان لشبكة سي إن إن، إن مكارثي بحاجة إلى أن يتحمل المسؤولية عن “دفع أجندة متطرفة وتمكين المتطرفين في حزبه”، وبالتالي “من خلال رفض دعم اقتراح الإخلاء، فإننا نؤيد هذا التطرف. وهذا أمر لن يؤيده سكان منطقتي. لقد سئم الشعب الأمريكي من حقيقة أن الحزب الجمهوري غير قادر على الحكم”.

ومع ذلك، تقول المصادر إن الأمر لن يتطلب سوى عدد قليل فقد من الديمقراطيين المعتدلين للتصويت على “حاضرًا” – وقد يكون هناك ما يكفي – مما يجعل من الصعب على منتقدي مكارثي النجاح، أو التصويت لصالح “طرح” الجهود، مما يؤدي في الأساس إلى القضاء عليها وإنهاءها والوقوف إلى جانب مكارثي. وقد أشار العديد منهم بالفعل إلى أن هذا هو الطريق الذي سيسلكونه.

لكن في النهاية، قد لا يؤدي قرار منح مكارثي شريان الحياة إلى الصفقة المثالية؛ قد يعود الأمر ببساطة إلى عدم الرغبة في إدخال الفوضى في المجلس وعدم معرفة من قد ينتظر على الجانب الآخر ليصعد إلى منصب رئيس البرلمان.

ما يزنه الديمقراطيون

لكي ينجح غايتس، سيحتاج إلى أغلبية المجلس إلى جانبه. وحتى الآن، أيد جمهوري واحد فقط – النائب إيلي كرين من ولاية أريزونا – علنًا اقتراح الإخلاء. لكن المصادر تقول إن هناك ما بين واحد وعشرين جمهوريًا آخرين يفكرون في دعم هذه الخطوة.

ومع ذلك، فإن هذا يعني أن غايتس – الذي كان يقيس الدعم الديمقراطي في الأيام الأخيرة – سيحتاج إلى كل ديمقراطي تقريبًا في زاويته. وهناك وجهات نظر مختلفة بين الديمقراطيين حول كيفية المضي قدماً.

وقال أحد المشرعين الديمقراطيين الذين يدعمون الإطاحة بمكارثي لشبكة سي إن إن: “ليس لدي ثقة أو احترام لمكارثي. إنه ليس شريكًا جديرًا بالثقة. إنه يقدم وعودًا لا يفي بها ولا يصدق كلمته أبدًا. المفاوضات معه لا معنى لها”.

تآكلت الثقة بمرور الوقت، بدءًا من إلقاء مكارثي اللوم لأول مرة على ترامب في تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي، ثم التقى به في فلوريدا بعد أسابيع. كما شاهد الديمقراطيون الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشق الأنفس بين الحزبين، بما في ذلك سقف الديون وقانون تفويض الدفاع الوطني، وهي تتخلى عن مكارثي سعياً لكسب تأييد المتشددين.

لكن الديمقراطيين في مجلس النواب يعترفون أيضًا بأنهم لا يعرفون جمهوريًا آخر يمكنه الحصول على 218 صوتًا اللازمة للفوز بمنصب الرئاسة. ويقول الديمقراطيون إن بإمكانهم استغلال ذلك كفرصة لانتزاع تنازلات رئيسية، بما في ذلك اتفاق تقاسم السلطة أو الوعود السياسية – مثل التصويت على المساعدات لأوكرانيا، أو إنهاء التحقيق في عزل الرئيس جو بايدن، أو الالتزام باتفاق سقف الديون بين الحزبين. وقد يؤدي ذلك إلى إزالة المواجهات حول التمويل الحكومي من طاولة المفاوضات.

أصدر زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب بيانًا بعد أن صوتوا لصالح إجراء الإنفاق المؤقت قائلين إنهم “يتوقعون” أن يطرح مكارثي مشروع قانون على الأرض لتوفير الأموال لأوكرانيا؛ واقترح بايدن للصحفيين يوم الأحد أن هناك “صفقة” مع مكارثي.

لكن مكتب مكارثي لم يذكر ما إذا كان قد قدم أي ضمانات للبيت الأبيض أو الديمقراطيين بشأن المساعدات لأوكرانيا، قائلًا في بيان إن رئيس البرلمان يعتقد أن أي تمويل لأوكرانيا يجب أن يقترن بشروط أمن الحدود – وهو ما ظل يقوله منذ أسابيع.

وقال متحدث باسم مكارثي في بيان لشبكة سي إن إن: “لقد كان الرئيس مكارثي واضحًا وثابتًا: لدينا التزام بإصلاح الأزمة على الحدود وضمان أن أي طلب لمزيد من المساعدات لأوكرانيا يقابله استراتيجية سليمة ومساءلة. سيواصل مجلس النواب مناقشة هذه التحديات في الأسابيع المقبلة”.

وفي إشارة إلى مدى صعوبة ذلك، حذرت النائبة عن الحزب الجمهوري مارجوري تايلور جرين من جورجيا مكارثي من مثل هذه الخطوة، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: “إن أغلبية الأغلبية لا تدعم تمويل الحرب بشكل عشوائي في أوكرانيا … لقد انتخبنا رئيسنا. وليس الديمقراطيين، ولا ينبغي لرئيسنا أن ينتهك قاعدة هاسترت”.

إن الفوضى التي قد تترتب على الإطاحة بمكارثي ستكون مفيدة جزئياً للديمقراطيين الذين يريدون تسليط الضوء على عجز الجمهوريين عن الحكم.

وقال أحد المساعدين الديمقراطيين لشبكة سي إن إن: “نريد أن يظهر خللهم الوظيفي بشكل كامل أمام الشعب الأمريكي. يتعلق الأمر بإثبات أنهم لا يستطيعون الحكم واستعادة مجلس النواب”.

في الوقت الحالي، تطلب القيادة الديمقراطية في مجلس النواب من الأعضاء عدم اتخاذ أي قرارات علنًا وانتظار المزيد من التوجيه، وفقًا لمصدر مطلع.

وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي يوم الأحد في برنامج “State of the Union” على شبكة سي إن إن مع جيك تابر: “نصيحتي لزملائي الديمقراطيين بسيطة: اتبعوا القائد”.

ولكن في حين حافظ جيفريز على علاقة أكثر ودية مع مكارثي مقارنة بسلفه، فقد ظهرت علامات التوتر في الآونة الأخيرة.

قبل اثنتي عشرة ساعة من الموعد المقرر لإغلاق الحكومة، مع عدم وجود خطة واضحة من مكارثي، كان من المقرر أن يجري جيفريز ورئيس البرلمان محادثة حول كيفية سير بقية اليوم.

لكن حديثهما لم يحدث قط، حسبما قال مصدر مطلع على الخطة لشبكة سي إن إن. وبدلا من ذلك، فاجأ مكارثي الديمقراطيين بقراره المفاجئ بتمرير مشروع قانون مؤقت بسرعة، الأمر الذي تركهم يتدافعون لقراءة التشريع ــ وأجبر جيفريز على إلقاء خطاب مطول ليكسبوا المزيد من الوقت لأنفسهم.