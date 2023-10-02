مكارثي: سياسات ترامب جعلت أميركا أقوى

أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، في حديث لشبكة “سي بي إس” عن ثقته بأنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سيفوز بالإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال: “إنّ الحزب الجمهوري سيرشح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة”.

وتابع: “سياسات الرئيس ترامب جعلت أميركا أقوى”.

ولفت مكارثي إلى أنّ “التضخم في عهد الرئيس السابق كان أقل بكثير مما هو عليه في عهد الرئيس جو بايدن”، مشيرًا لإرتفاع أسعار الوقود في ظل الإدارة الأميركية الحالية.

وستجري الإنتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وسبق أن أعلن الرئيس بايدن أنّه ينوي المشاركة في الإنتخابات عن الحزب الديمقراطي، ووصف نفسه بأنّه “أفضل مرشح يمكنه هزيمة ترامب”.