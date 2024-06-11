الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مكاسب النفط تستمر مع توقعات بزيادة الطلب والمشتريات الأمريكية للاحتياطي الاستراتيجي

منذ 11 دقيقة
ارتفاع أسعار النفط (تعبيرية)

ارتفاع أسعار النفط (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مواصلة مكاسبها لليوم الثاني بفضل آمال ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أمريكية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وذلك رغم ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 81.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.05 دولار.

وصعدت أسعار الخام نحو ثلاثة بالمئة أمس الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف على الرغم من ارتفاع الدولار وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن إس تريدينج إن سوق النفط تلقت دعما من توقعات ارتفاع الطلب على الوقود هذا الصيف واحتمال تحرك الولايات المتحدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي إذا ظل الخام الأمريكي تحت 79 دولارا.

وقال “بما أن خام غرب تكساس الوسيط (الأمريكي) يقترب من متوسط سعره في 200 يوم، نتوقع أن تظل أسعار النفط قريبة من المستويات الحالية لفترة من الوقت”.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم لرويترز الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة يمكن أن تسرع معدل تعويض النقص في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مع اكتمال أعمال صيانة بحلول نهاية العام. وتريد واشنطن إعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا تقريبا.

وقال محللون في جولدمان ساكس إنهم يتوقعون ارتفاع خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل في الربع الثالث، مشيرين إلى أن الطلب القوي على النقل خلال الصيف سيدفع سوق النفط إلى عجز في الربع الثالث قدره 1.3 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طائرة ميغ-29 روسية
روسيا: نفذنا 6 ضربات في حمص ودير الزور بسوريا
علم مصر
غزة تحت النار
مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة
وول ستريت
قبيل بيانات التضخم.. وول ستريت تغلق على ارتفاع

الأكثر قراءة

قوى الأمن الداخلي في لبنان
قُصر يعتدون جنسياً على قُصر بجنوب لبنان.. وقوى الأمن تتحرك
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
سليمان فرنجية: في هذه الحالة يجب أن يكون جعجع مرشح التيار العوني للرئاسة!
حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية
تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.. هل تفجر الأزمة الحرب القادمة؟