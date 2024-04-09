مكاسب في المؤشر النيكي بفعل أسهم الرقائق وتراجع الين

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع للجلسة الثانية اليوم الثلاثاء 9 نيسان /أبريل الجاري، بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق وتحسن المعنويات على خلفية تراجع الين.

وصعد نيكي 1.08 بالمئة ليغلق عند 39773.13 نقطة. وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 بالمئة ليغلق عند 2754.69 نقطة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تشيباجين لإدارة الأصول “لم تجد السوق محفزات كبيرة اليوم لكن المعنويات ارتفعت بفعل صعود المؤشر أمس الاثنين بعد انخفاضاته الحادة يوم الجمعة”.

وقفز نيكي 0.9 بالمئة أمس الاثنين بعد أن هبط 1.96 بالمئة في أكبر تراجع يومي له خلال شهر تقريبا يوم الجمعة.

وأضاف موريتا “تلقت السوق دعما أيضا من ضعف الين”.

وتراجع الين 0.03 بالمئة مقابل الدولار إلى 151.86 ين للدولار.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات لا تستبعد أي خيارات في التعامل مع التحركات غير المنضبطة للين، مكررا تحذيره من أن طوكيو مستعدة للتحرك ضد الانخفاضات الحادة التي شهدتها العملة في الفترة الماضية.

ويؤدي ضعف الين إلى رفع قيمة الأرباح التي تحققها الشركات في الخارج عندما تعيد تحويلها إلى اليابان.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم طوكيو إلكترون 3.53 بالمئة وصعد سهم أدفانتست 1.06 بالمئة. وكسب سهم ليزرتك 3.43 بالمئة.

وارتفع سهم شين-إتسو كيميكال 4.44 بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشركة المصنعة لرقائق السيليكون تخطط لإنفاق حوالي 83 مليار ين (546 مليون دولار) لبناء مصنع لمواد الرقائق الدقيقة في اليابان بحلول عام 2026، فيما سيكون أول منشأة تصنيع محلية لها منذ 56 عاما.

وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء أن شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة لوارن بافيت، والتي تمتلك حصصا في شركات تجارية يابانية، كلفت بنك أوف أمريكا وبنك ميزوهو بقيادة عملية بيع سندات مقومة بالين.

وربح سهم ميتسوبيشي كورب 3.09 بالمئة وارتفع سهم ميتسوي اند كو 3.34 بالمئة. وصعد سهم إتوتشو 1.36 بالمئة.

ومن بين أسهم 225 شركة على المؤشر نيكي، ارتفع 166 سهما وانخفض 57 سهما، فيما استقر سهمان.