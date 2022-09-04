مكاسب للبورصة السعودية مع ارتفاع أسعار النفط

أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع، الأحد، مع صعود أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك+ غدا الاثنين، في حين واصل المؤشر القطري النزول بعد أن أدت مخاوف التضخم والتوقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية إلى عزوف كثير من المستثمرين عن المخاطرة.

وارتفعت أسعار النفط، المحرك الرئيسي لأسواق الخليج، 66 سنتا إلى 93.02 دولار للبرميل يوم الجمعة وسط توقعات بأن يناقش اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، تخفيضات الإنتاج.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مع صعود سهم بنك الرياض 3.3 بالمئة وسهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.5 بالمئة إلى 37.65 ريال (10.02 دولار).

كما ارتفع سهم الشركة العربية للتعهدات الفنية “العربية” 0.6 بالمئة بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام الحالي بواقع 1.90 ريال للسهم.

وتراجع المؤشر القطري 0.3 بالمئة مواصلا خسائره لست جلسات متتالية، وعوضت المكاسب في الأسهم الصناعية خسائر في أسهم القطاعات المالية، ونزل سهم البنك التجاري 1.8 بالمئة.

وارتفع سهم صناعات قطر واحدا بالمئة.

وارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.6 بالمئة عند الإغلاق بعد أن قفز سهم شركة إيسترن كومباني، صانع السجائر الوحيد في البلاد، ثلاثة بالمئة بعد أن رفعت أسعار بعض أصنافها من السجائر المحلية اعتبارا من اليوم.