مكافآت لمن يدلون عن معلومات تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة بالشرق الأوسط

قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان اليوم الواقع في 5 تموز 2022 إنها ستقدم لأول مرة مكافآت للأفراد الذين يدلون طوعا بمعلومات تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت القيادة، التي تتخذ من البحرين مقرا ويشمل نطاق عملياتها ممرات بحرية استراتيجية مثل قناة السويس ومضيق هرمز، أن المكافآت قد تكون نقدية أو في أشكال أخرى منها القوارب.

وذكرت على موقعها الإلكتروني الرسمي أن “القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قد تمنح مكافأة بحد أقصى 100 ألف دولار مقابل تقديم معلومات أو مساعدات تدعم عمليات مكافحة الإرهاب أو تقود القوات البحرية الأمريكية إلى مصادرة شحنة غير مشروعة مثل الأسلحة أو المخدرات”.

وقالت القيادة أيضا إن المكافآت يمكن أن تكون غير نقدية لتشمل على سبيل المثال القوارب أو المركبات أو الطعام أو المعدات.

وورد في البيان رقم هاتف في البحرين يمكن من خلاله الإبلاغ وتقديم المعلومات، وذلك بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج المكافآت التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.

ولم يشر البيان إلى دولة بعينها قد تكون هدفا لبرنامج المكافآت، لكن من الممكن أن يعقد تنفيذه وصول شحنات الأسلحة الإيرانية لحلفاء طهران في اليمن وسوريا ولبنان.