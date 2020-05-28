مكافأة من وزارة الخارجية الأميركية لمن يدلي بمعلومات عن الارهابي أبو بكر الغريب

عمّم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة الارهابي الداعشي ابو بكر الغريب، وطلب في تغريدة مرفقة بها ” ممن لديه معلومات تؤدي الى تحديد موقعه التواصل معهم وله مكافأة مالية قدرها 3 ملايين دولار”.

وقد جاء في التغريدة” قام هذا الارهابي الداعشي ابو بكر الغريب بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من اخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي الى التعرف على او تحديد موقع هذا الإرهابي”.

كما كتب على صورة الارهابي تعريف عنه حيث ذكر انه” محمد خضر موسى من قدامى إعلاميو منظمة داعش، يده ملطخة بدماء المدنيين الابرياء الذين تم قتلهم من قبل هذه المجاميع الإرهابية فهو المسؤول عن استقطاب وتجنيد العناصر الارهابية عن طريق نشر الأكاذيب باستخدام الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ساعدنا لتقديمة للعدالة، ابلغنا عن مكانه… 3 ملايين دولار لمعلومات تؤدي الى التعرف على او تحديد موقع ابو بكر الغريب”.