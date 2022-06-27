مكافحة التغير المناخي.. الاتحاد الأوروبي يسعى للاتفاق على خطط مشتركة

لا تزال آثار التغير المناخي تعصف بالعالم وتشكّل تحديًا كبيرًا أمام الدول، وتحث الأمم المتحدة الحكومات على اتخاذ تدابير سريعة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري.

في هذا الاطار، يجتمع وزراء من دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في محاولة للاتفاق على خطط مشتركة لمكافحة تغير المناخ حيث يقول بعض الدبلوماسيين إن الدول الواقعة تحت ضغوط اقتصادية قد تخفف من بعض الأهداف الأكثر طموحًا التي اقترحتها بروكسل.

وسيمنح الاجتماع المقرر مسبقًا لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أيضا فرصة لمناقشة خطط طارئة لخفض الطلب على الغاز، والتي من المتوقع أن ترسمها بروكسل في الأسابيع المقبلة في حالة حدوث مزيد من التخفيضات في الإمدادات من روسيا.

ومن المقرر أن يتفق اجتماع وزراء الطاقة ووزراء البيئة على مواقف مشتركة بشأن القوانين المقترحة لتحقيق هدف 2030 لخفض الانبعاثات الصافية 55 في المئة عن مستويات عام 1990.

وستعمل القوانين على توسيع الطاقة المتجددة وتجديد سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي وحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري اعتبارا من عام 2035.

كما من المتوقع أن يدعم وزراء الطاقة الأهداف التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي العام الماضي للحصول على 40 في المئة من الطاقة من مصادر متجددة وخفض استهلاك الطاقة تسعة في المئة مقابل المستويات المتوقعة بحلول عام 2030.

وفي وقت سابق، أعلنت ألمانيا أنها لن توافق على خطط الاتحاد الأوروبي لحظر فعلي لمبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري بدءًا من عام 2035 .

وفي مسعى لخفض بنسبة 55 في المئة للإنبعاثات المسببة لارتفاع درجات الحرارة في العالم بحلول 2030 من مستويات عام 1990، اقترحت المفوضية الأوروبية خفضًا بنسبة 100 بالمئة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة بحلول 2035 . ويعني ذلك أنه سيكون من المتعذر بيع سيارات تعمل بمحركات الاحتراق من ذلك التاريخ.