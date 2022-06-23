مكافحة المركزي الأميركي للتضخم غير مشروطة

أكّد “جيروم باول” رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن التزام المركزي بكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما “غير مشروط” حتى رغم اعترافه بأن الرفع الحاد لأسعار الفائدة قد يرفع كذلك معدلات البطالة.

وقال للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب: “نحتاج حقا لإعادة استقرار الأسعار… لأنه دون ذلك لن نتمكن من الحفاظ على فترات من الحد الأقصى للتوظيف يتم فيها توزيع المنافع على نطاق واسع للغاية… إنه أمر نحتاج لفعله… يتعين علينا فعله”.

تصريحات باول أتت في اليوم الثاني من الأسئلة الصعبة التي يواجهها في الكونغرس بشأن جهود المركزي الأميركي للسيطرة على التضخم الذي وصل، بطريقة قياس المركزي المفضلة، إلى ما يفوق ثلاثة أمثال المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

واشار باول للجنة البنوك في مجلس الشيوخ الى ان البنك المركزي لا يحاول إيجاد بيئة تدفع نحو الركود لكن حدوثه أمر “وارد بالتأكيد”، بالنظر للأحداث العالمية الأخيرة خاصة حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 مما جعل من الأصعب كبح التضخم دون آثار جانبية.

في السياق، لفتت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي “ميشيل بومان” أنها تدعم زيادة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في تموز، تليها زيادات بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات “القليلة المقبلة”، وهو نهج أكثر تشديدا للسياسة النقدية من أغلب نظرائها في البنك المركزي.

وقال اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم هذا الأسبوع إنهم يتوقعون رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل، ويليه نصف نقطة مئوية في أيلول دون تراجع عن تحركات الربع نقطة مئوية قبل تشرين الثاني على أقرب تقدير.

الى ذلك، ذكر باول أمام لجنة مجلس النواب أن هناك خطرًا بأن تتسبب تحركات المركزي في ارتفاع البطالة. وسجلت البطالة 3.6 بالمئة في أيار في الولايات المتحدة.

واضاف: “ليس لدينا أدوات ضبط دقيقة… لذلك هناك خطر أن ترتفع البطالة عن مستوى منخفض تاريخي. سوق عمل تصل نسب البطالة فيها إلى 4.1 بالمئة أو 4.3 بالمئة لا تزال سوق عمل قوية للغاية”.

لكنه قال إن الركود ليس أمرًا حتميًا وتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي في النصف الثاني من العام الجاري بعد بداية بطيئة في 2022.