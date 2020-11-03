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مكالمات تحاول ثني الناخبين الأميركيين عن التصويت… و”FBI”يحقق

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 10:54 مساءً
FBI

FBI

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قال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الثلاثاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” يحقق في بلاغات عن وجود مكالمات هاتفية آلية تحاول ثني الناخبين عن التصويت، وذلك بالتزامن مع يوم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وذكر المسؤول لوكالة رويترز أن التحقيقات تشمل عدة ولايات أميركية، حيث أفادت بلاغات بوجود مكالمات هاتفية آلية تحاول حث الناخبين عن البقاء في منازلهم.

وأوضح المسؤول أن “الانتخابات الرئاسية تجري حتى الآن بشكل طبيعي ولا دليل على القرصنة”.

وكشفت تقارير أن ناخبين تلقوا مكالمة هاتفية بصوت أنثوي اصطناعي يقول “مرحبا. هذه مجرد مكالمة اختبارية. حان الوقت للبقاء في المنزل. ابق آمنا وابق في المنزل”. ولم تدع المتحدثة بشكل واضح إلى الامتناع عن التصويت.

وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع بدء عملية التصويت الفعلية في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع أبوابها في وجه الناخبين.

 

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