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مكالمة مرتقبة بين بايدن ونظيره الصيني!

20 - مايو - 2022
الصين - الولايات المتحدة

الصين - الولايات المتحدة

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على متن طائرة الرئاسة يوم الخميس إن الرئيس جو بايدن قد يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الأسابيع المقبلة.

وقال “لن أُفاجأ إذا تحدث الرئيس بايدن والرئيس شي مرة أخرى في الأسابيع المقبلة”.

وتحدث سوليفان يوم الأربعاء مع يانغ جيه تشي، مستشار شي للسياسة الخارجية. وقال إنه تحدث “مباشرة معه بشأن مخاوفنا إزاء أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية ووجهة نظرنا بأن هذا ليس في مصلحة الصين”.

ويصل بايدن إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم الجمعة، حيث سيلتقي بالرئيس الجديد يون سوك يول، وستكون كوريا الشمالية على رأس جدول الأعمال.

وتخلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن تجميد تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ويبدو أنه مستعد لاستئناف تجارب القنابل النووية، ربما أثناء وجود بايدن في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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