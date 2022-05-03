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مكالمة هاتفية بين ماكرون وبوتين اليوم

3 - مايو - 2022
آخر تحديث: 3 - مايو - 2022 1:25 مساءً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوده لوقف التصعيد في أوكرانيا، اذ أعلن المكتب الرئاسي الفرنسي اليوم الثلاثاء، أنه سيتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ظهر اليوم بتوقيت باريس.

بالرغم من أن الرئيسين كان يتحدثان بشكل دوري في الأسابيع الأولى التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، كانت آخر مكالمة لماكرون مع بوتين في 29 مارس آذار.

وقال قصر الإليزيه إن المكالمة الهاتفية اليوم ستتم بمبادرة من ماكرون، وتأتي في أعقاب مكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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