مكتب الإحصاءات: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 0.1%

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1 بالمئة في نوفمبر\تشرين الثاني.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في نوفمبر\تشرين الثاني مقارنة بأكتوبر\تشرين الأول.

كما أظهرت بيانات الجمعة أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر\تشرين الثاني، انكمش الاقتصاد 0.3 بالمئة، وهي النسبة نفسها التي توقعها استطلاع رويترز.

وانكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر\أيلول، وسيعد انخفاض الناتج في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر\كانون الأول ركودا.