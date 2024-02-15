مكتب الإحصاء البريطاني: اقتصاد لندن دخل في حالة ركود في النصف الثاني لـ2023

قال مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الخميس 15 فبراير/شباط، أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023، ما يزيد من صعوبة الموقف أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي تعهد بدعم النمو قبيل الانتخابات المزمعة هذا العام.

وأضاف المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من التوقعات بواقع 0.3 بالمئة في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر كانون الأول بعد الانكماش بنحو 0.1 بالمئة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى انكماش 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.

ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنجلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلا في عام 2024.

وقال أليكس فيتش رئيس قطاع السياسات في غرف التجارة البريطانية إن الشركات تعرف بالفعل الصعوبات التي تواجهها، وأضاف “هذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة”.

وأشار مكتب الإحصاءات إلى إن الناتج الاقتصادي انخفض 0.1 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول بعد نمو 0.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى انخفاض 0.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو بعد وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح مكتب الإحصاءات أن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.