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مكتب الإحصاء: العجز التجاري الأمريكي زاد قليلاً في كانون الأول

منذ 43 دقيقة
علم الولايات المتحدة الأمريكية

علم الولايات المتحدة الأمريكية

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قال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، إن العجز التجاري في الولايات المتحدة زاد قليلا في ديسمبر/ كانون الأول رغم الانكماش الحاد في 2023 بأكمله مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.

وأوضح المكتب أن العجز التجاري ارتفع 0.5 بالمئة إلى 62.2 مليار دولار. وأظهرت بيانات نوفمبر تشرين الثاني المعدلة تقلص العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار من 63.2 مليار في التقديرات السابقة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع العجز التجاري إلى 62.2 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول. وانكمش العجز التجاري خلال العام الماضي بأكمله 18.7 بالمئة إلى 773.4 مليار دولار، أو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7 بالمئة في 2022.

وساهمت التجارة بنحو 0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.3 بالمئة في الربع الرابع.

    المصدر :
  • رويترز

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