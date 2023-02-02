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مكتب التحقيقات الاتحادي سيفتش منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق "مايك بنس"

منذ 15 دقيقة
مايك بنس

مايك بنس

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية (الخميس 2-2-2023) نقلا عن مصادر مطلعة أن من المتوقع أن يقوم مكتب التحقيقات الاتحادي قريبا بتفتيش منزل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق في إنديانا ومكتبه في واشنطن العاصمة بحثا عن سجلات سرية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزارة العدل تتواصل مع الفريق القانوني لبنس لتحديد موعد لتفتيش منزله في إنديانا. وأفادت شبكة سي.إن.إن بأن من المتوقع أيضا أن يتم تفتيش مكتب بنس في واشنطن.

ولم يعلق محامو بنس حتى الآن على التقرير. ورفض مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق، ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.

وكشف جريج جاكوب محامي بنس الشهر الماضي أنه تم العثور على وثائق سرية في منزل بنس بولاية إنديانا الأسبوع الماضي وأنه تم تسليمها لمكتب التحقيقات الاتحادي.

ويضع هذا الكشف بنس برفقة الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن اللذين عُثر على وثائق سرية في منزليهما.

وقال محامي بايدن إن مكتب التحقيقات الاتحادي فتش منزل الرئيس المطل على الشاطئ في ديلاوير أمس الأربعاء، لكن دون العثور على أي وثائق سرية.

    المصدر :
  • رويترز

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