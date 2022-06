مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يحذر من قرصنة الصين لأبحاث كورونا

دعا مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الباحثين في فيروس كورونا، من إمكانية تعرض أبحاثهم لهجمات قراصنة مرتبطين بالصين.

وقال FBI في بيان إنه يتم التحقيق في إمكانية استهداف المنظمات الأمريكية التي تجري أبحاثا متعلقة بكوفيد-19 من قبل جهات سيبرانية مرتبطة بجمهورية الصين الشعبية، ولوحظ أن هؤلاء الفاعلين يحاولون تحديد الملكية الفكرية القيمة (IP) وبيانات الصحة العامة المتعلقة باللقاحات والعلاجات والاختبار من الشبكات والأفراد المرتبطين بالبحوث المتعلقة بالفيروس والحصول عليها بشكل غير مشروع.

U.S. researchers studying #COVID19 must stay vigilant. The FBI and @CISAgov warn that PRC-affiliated cyber actors may try to collect intellectual property and public health data related to vaccines, treatments, and testing. Learn more at https://t.co/5J9ukW7ZWm. #NatSec pic.twitter.com/vjABjEeBqS

