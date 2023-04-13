مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل المشتبه به في تسريب وثائق البنتاغون

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيكسيرا أصبح رسميا مشتبه به.

ووفق” روسيا اليوم” دهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا المشتبه به الأول في تسريب وثائق أمريكية متعلقة بالأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا.

ووفقا لبيان المكتب: “مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل مشتبه به ويواصل تنفيذ إجراءات إنفاذ القانون المصرح بها في مبنى سكني في شمال دايتون بولاية ماساتشوستس”.