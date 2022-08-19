مكتب ماكرون: بوتين وافق على إرسال بعثة من "الطاقة الذرية" لمحطة زابوريجيا

قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بأنه قلق بشأن مخاطر السلامة في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا مضيفا أن بوتين وافق على إرسال بعثة من الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموقع.

ووافق الرئيسان على مواصلة المحادثات في الأيام المقبلة وفقا لنص المحادثة التي أرسلها مكتب ماكرون للصحفيين.

وقالت الشركة المشغلة لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا اليوم الجمعة إن لديها ما يدعو للاعتقاد بأن موسكو تعتزم فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وهي عملية معقدة تقول كييف إنها قد تتسبب في كارثة.

وبحسب إفادة للكرملين بشأن المحادثة الهاتفية، قال بوتين إن قصف محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا والذي ألقى مسؤوليته على كييف أثار احتمال وقوع “كارثة واسعة النطاق”.