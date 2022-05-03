مكتب ماكرون يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية مع بوتين

قال مكتب إيمانويل ماكرون إن الرئيس الفرنسي أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء أنه مستعد للعمل مع منظمات دولية للمساعدة في رفع الحظر الروسي على صادرات الغذاء الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال مكتب الإليزيه أيضا إن ماكرون كرر القول بأن هناك حاجة إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وأبلغ بوتين أنه يشعر بقلق عميق بشأن الوضع في دونباس وماريوبول.

ونقل بيان عن ماكرون قوله “ناشدت روسيا أن تنهض بمسؤوليتها الدولية كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوضع نهاية لهذا الهجوم المدمر.”

وكشفت وكالات أنباء روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، ودعا الغرب الى الضغط على كييف لوقف “الأعمال الوحشية”.

وأبلغ بوتين الرئيس الفرنسي بأن الغرب يمكن أن يساعد في إنهاء “جرائم الحرب والقصف المكثف على البلدات والتجمعات السكنية في دونباس (بجنوب شرق أوكرانيا)”، الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وتنفي روسيا مزاعم عن ارتكاب قواتها جرائم حرب في أوكرانيا وتحمل من تسميهم بالقوميين و”النازيين الجدد” المسؤولية عن مقتل مدنيين، وهو ادعاء نفته كييف والغرب.

الى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله “الغرب يمكن أن يساعد في وضع حد لهذه الأعمال الوحشية من خلال ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييف والتوقف عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا”.