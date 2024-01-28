مكتب نتنياهو: القمة التي تبحث اتفاق الرهائن "بناءة" لكن هناك فجوات كبيرة

وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المحادثات التي أجريت اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، بمبادرة من قطر والولايات المتحدة ومصر بهدف إبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن بأنها “بناءة” لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة.

وذكر بيان المكتب أن القمة عقدت في أوروبا وأن الأطراف المشاركة ستواصل المحادثات في اجتماعات إضافية مقررة في وقت لاحق هذ الأسبوع.

وجاء في البيان “لا تزال هناك فجوات كبيرة ستواصل الأطراف بحثها هذا الأسبوع في اجتماعات ثنائية إضافية”.

ولدى قطر ومصر قنوات اتصال مفتوحة مع إسرائيل وحماس، وتوسطتا في نوفمبر تشرين الثاني في هدنة أفرجت خلالها حماس عن بعض الرهائن من أصل 253 شخصا تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ووافقت إسرائيل في المقابل على زيادة المساعدات التي تدخل إلى القطاع المُدمَّر والإفراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين.

ويبدو أن جهود التوصل إلى اتفاق آخر لإعادة بعض الرهائن على الأقل من أصل 132 ما زالوا محتجزين في غزة تتضاءل بينما تتزايد في إسرائيل الاحتجاجات التي تطالب الحكومة ببذل مزيد من الجهود.

ولم ترد قطر بعد على تعليقات نتنياهو. وقالت وزارة الخارجية القطرية يوم الأربعاء الماضي إنها “تستنكر” تعليقات نتنياهو التي جاءت في تسجيل مسرب بثته قناة تلفزيونية إسرائيلية. وقال فيها إنه لا يرغب في شكر قطر على وساطتها ووصف الدولة الخليجية بأنها “إشكالية”.

وقال نتنياهو لدى سؤاله في إفادته الأسبوعية يوم السبت عن تلك التعليقات “لن أتراجع عن أي كلمة”.

ولطالما كانت العلاقة بين إسرائيل وقطر متوترة إذ لا تعترف قطر رسميا بإسرائيل، والدوحة أيضا مقربة من إيران العدو اللدود لإسرائيل.

وبعد حرب غزة في 2014، وافقت إسرائيل على أن تضخ قطر مئات الملايين من الدولارات لإعادة الإعمار في القطاع في خطوة وصفتها الدوحة وإسرائيل بأنها وسيلة لدرء أي صراع آخر.