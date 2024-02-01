مكتب نتنياهو ردّاً على عقوبات بايدن: غالبية المستوطنين "ملتزمون بالقانون"

ردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، على العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

واعتبر مكتب نتنياهو بأن الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية بأنهم “ملتزمون بالقانون”.

وقال البيات إن إسرائيل تتعامل مع أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، مما يشير إلى استيائها مع تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين.

وجاء في البيان: “إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية”.

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم الخميس، عقوبات على المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لأمرا تنفيذي صادر عن بايدن.

وأفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان، في بيان، إن أمر بايدن ينشئ نظاما لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.

وأضاف “إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وفي ديسمبر كانون الأول، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.