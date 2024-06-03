مكتب نتنياهو: موعد إلقاء الخطاب أمام الكونغرس الأمريكي لم يتحدد بعد

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومصادر في الكونغرس الأمريكي (الاثنين 3-6-2024) إنه لم يتحدد بعد موعد خطاب نتنياهو المقرر أمام اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن 13 يونيو حزيران هو الموعد المحدد.

وكان موقع بنشباول نيوز الإخباري الأمريكي ذكر في وقت سابق اليوم في منشور على (إكس) دون الاستناد إلى مصدر أن نتنياهو سيلقي كلمة أمام مجلسي النواب والشيوخ يوم 13 يونيو حزيران. وذكرت صحيفة بوليتيكو ووكالة بلومبرج في وقت لاحق التاريخ نفسه نقلا عن مصادر لم تسمها.

وكان من شأن ذلك الموعد أن يتزامن مع وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اختلف مع نتنياهو بشأن حرب غزة، في بوليا بإيطاليا لحضور قمة زعماء مجموعة السبع في الفترة من 13 إلى 15 يونيو حزيران. والولايات المتحدة هي الحليف الرئيسي لإسرائيل وتقدم لها مساعدات بمليارات الدولارات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنه لم يتحدد بعد موعد لإلقاء خطابه أمام الكونغرس، لكنه لن يلقيه في 13 يونيو بسبب عطلة يهودية.

وإلقاء زعماء أجانب كلمات أمام الاجتماعات المشتركة لمجلسي الكونغرس يعد شرفا نادرا يقتصر عموما على أقرب حلفاء الولايات المتحدة أو الشخصيات العالمية الكبرى. وألقى نتنياهو بالفعل ثلاثة خطابات من هذا القبيل، كان أحدثها في 2015.

وهذا الخطاب سيجعل نتنياهو أول زعيم أجنبي يخاطب الاجتماعات المشتركة للكونجرس أربع مرات. وهو الآن متعادل بثلاث مرات مع رئيس وزراء بريطانيا السابق ونستون تشرشل.

وأطلق الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول شرارة حرب غزة وتسبب في مقتل نحو 1200 شخص وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وتقدر السلطات الصحية الفلسطينية أن أكثر من 36280 شخصا قتلوا في غزة منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وبات دعم بايدن لإسرائيل في حربها على حماس عبئا سياسيا عليه، خاصة بين شباب الديمقراطيين، وهو يترشح لفترة جديدة في المنصب هذا العام.