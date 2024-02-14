مكتب نتنياهو يسعى لحظر نشر تسريبات مجلس الوزراء الأمني

يعمل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لحظر نشر تسريبات مجلس الوزراء الأمني، بحسب صحفٍ عبرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: يسعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجعل نشر أي تفاصيل مسربة من اجتماعات مجلس الوزراء الأمني ​​أمرا غير قانوني إلا إذا تمت الموافقة عليها من قبل الرقابة العسكرية.

وجاء في تقرير هيئة البث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد أيضا الحد من السلطة التقديرية للرقابة التي يديرها الجيش الإسرائيلي في تحديد المواد التي يمكن نشرها.

وقد اعترض نتنياهو لسنوات على التسريبات من اجتماعات مجلس الوزراء، بما في ذلك من مجلس الوزراء الأمني ​​رفيع المستوى، مع تسرب المحتوى إلى وسائل الإعلام التي تنشر في بعض الأحيان تقارير عن المناقشات قبل اختتام الاجتماعات.

وانتقد اتحاد الصحفيين في إسرائيل الفكرة باعتبارها “علامة تحذير صارخة” على وجود تهديد لحرية الصحافة، معتبرا أن “السماح بمحاكمة الصحفيين بسبب منشوراتهم الصحفية المشروعة هو علامة تحذير صارخة على الطريق إلى اعتداء خطير على حرية الصحافة”.

واتهم مكتب رئيس الوزراء باستخدام الاعتبارات الأمنية خلال الحرب للترويج لـ”اقتراح مناهض للديمقراطية لا مثيل له في الدول الديمقراطية وسيضر بشكل خطير بحرية الصحافة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال نتنياهو مؤخرا إنه يتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، خاصة خلال الحرب المستمرة مع حركة “حماس” في قطاع غزة.