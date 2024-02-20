مكتب وريث عرش بريطانيا: الأمير وليام يقر بمعاناة الشرق الأوسط

صرح مكتب الأمير وليام وريث عرش بريطانيا اليوم الثلاثاء إنه سيقوم بعدد من الأنشطة لتجسيد “إقراره بالمعاناة الإنسانية” الناجمة عن الصراع في غزة والشرق الأوسط ولفت الانتباه إلى تصاعد معاداة السامية على مستوى العالم.

وقال قصر كنزنجتون إن وليام (41 عاما) سيلتقي بالمشاركين في تقديم الدعم الإنساني في المنطقة ويستمع إلى روايات الوضع على الأرض.

وسيزور أمير ويلز كنيسا للاستماع إلى الشبان المشاركين في معالجة الكراهية ومعاداة السامية.

وأصبح وليامز في 2018 الأول بين كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية الذي يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومع غياب والده الملك تشارلز حاليا عن الواجبات العامة الرسمية أثناء خضوعه للعلاج من مرض السرطان، فمن المتوقع أن يقوم وليام ببعض الارتباطات الرفيعة المستوى. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعافى فيه زوجته كيت أيضا من جراحة في البطن.

وقال مكتب وليام في بيان “الأمير والأميرة يشعران بقلق عميق إزاء الأحداث التي وقعت في أواخر 2023 وما زالا يحملان جميع الضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم في قلوبهم وعقولهم”.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية الفلسطينية.