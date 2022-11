ملاجئ التدفئة.. الجيش الأوكراني يتأهب لحرب الشتاء

نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية على حسابها في “تويتر”، صورا تظهر من خلالها استعدادات الجنود الأوكرانيون للحرب خلال فصل الشتاء.

وأكدت “الخارجية” أن “الشتاء المقبل لن يكون الأسهل علينا”.

وشرحت أن “المحاربين يهتمون بملاجئهم المريحة والآمنة، قدر الإمكان خلال الحرب، وتقع الملاجئ تحت الأرض”.

وأرفقت التغريدة بصور للملاجئ، قائلة: “هكذا يبدو أحد هذه الملاجئ المؤقتة. هنا يمكن للجنود النوم والتدفئة وطهي الطعام”.

An incoming winter will not be the easiest one. #Ukrainian defenders also care about their cosy and safe underground shelters – as far as it is possible at the war.

This is how one of such temporary shelters looks like. Here the soldiers can sleep, warm up, & cook meal.

November 2, 2022